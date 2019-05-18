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  3. Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 9 gün önce ortadan kaybolan Mehmet Çakıray'ın (34) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki bir dere yatağı kenarında Çakıray'ı öldürdüğünü itiraf eden Osman Erçin (27) tutuklandı.

Buharkent ilçesinde ayakkabı mağazası bulunan Mehmet Çakıray, geçen 9 Mayıs günü ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine Çakıray'ı aramaya başlayan ekipler, ayakkabıcının en son, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde oturan kepçe operatörü Osman Erçin ile görüldüğünü belirledi. Bunun üzerine Erçin'in ifadesine başvurdu. Çakıray'a olan borcunu ödedikten sonra işyerinden ayrıldığını anlatan şüpheli serbest bırakıldı. Ancak yapılan araştırmalarda Erçin'in,  Çakıray kaybolmadan önce satın almak üzere silah aradığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Osman Erçin, dün Sarayköy ilçesinde gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunda çelişkili ifadeler veren Erçin, sonunda Çakıray'ı öldürdüğünü itiraf etti. Kepçe operatörü, Mehmet Çakıray'ın kendisini borcunu ödemesi için tehdit ettiğini bu nedenle de cinayeti işlediğini söyledi.

CESEDİN YERİNİ GÖSTERDİ

Erçin, ifadesinin ardından Sarayköy-Babadağ Karayolu Gerail Mahallesi'ndeki dere yatağında, Çakıray'ın cesedini gösterdi. Şüphelinin Buharkent ilçesinden Çakıray'ı tarihi eser bulduğu gerekçesiyle Sarayköy ilçesine getirdiği, burada av tüfeğiyle vurarak, öldürdüğü tespit edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Çakıray'ın yabani hayvanlar tarafından bir kısmı parçalanan cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

NEHİRDE TABANCA ARADI

Katil zanlısı, cinayette kullandığı av tüfeğini jandarmaya teslim ederken, Mehmet Çakıray'ın kendisine tabanca çektiğini, olayın ardından tabancayı yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Büyük Menderes Nehri'ne attığını da ifade etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, Menderes Nehri'nde arama başlattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın balık adamları da bölgeye gönderildi. Balık adamlar nehrin içinde ve kenarlarında arama yaptı ancak tabanca bulunamadı. Erçin, bugün sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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