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  3. Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında 2 asker suya kapılarak kayboldu

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında 2 asker suya kapılarak kayboldu

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında 2 asker suya kapılarak kayboldu

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma ekibinden 2 asker suya kapılarak kayboldu. Bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma ekibinden 2 asker suya kapılarak kayboldu. Bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

DHA

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