Kayıp Balık Dori hangi kanalda, saat kaçta? Kayıp Balık Dori TV'de ilk kez yayınlanıyor!

Keyifle izlenen müthiş bir hikayeyi anlatan Kayıp Balık Dori TV'de ilk kez yayınlanıyor. Binlerce çocuğun heyecanla beklediği Kayıp Balık Dori bu akşam ekranlara geliyor. 2003 tarihli Pixar filmi Kayıp Balık Nemo'nun devamı niteliğinde olan Kayıp Balık Dori, Pixar tarafından yapılmış ve Walt Disney Pictures tarafından yayınlanmış bir Amerikan 3 boyutlu animasyon filmidir. 2016 yapımı olan Kayıp Balık Dori'de unutkan karakter Dory, tekrar ailesiyle birlikte olmak için büyük bir maceraya çıkmıştır. Film Nemo'nun babasını bulduğu Kaliforniya kentinden 1 yıl sonrasında gelişen olayları konu almaktadır.

KAYIP BALIK DORİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Çocukları ekrana kilitleyecek Kayıp Balık Dori bu akşam Tv'de ilk kez saat 20:00'de ATV ekranlarında yayınlanacak.

KAYIP BALIK DORİ KONUSU

Nemo ve Marlin’le birlikte mutlu mesut yaşayan, herkesin sevdiği unutkan mavi Tang balığı Dori aniden ailesinin kendisini arıyor olabileceğini hatırlayınca Marlin ve Nemo alarak okyanusu aşar ve Kaliforniya’nın prestijli rehabilitasyon merkezi ve akvaryumu olan Deniz Yaşam Enstitüsü'ne gider.



Annesiyle babasını bulmaya çalışan Dori, DYE’nin üç ilginç sakininin yardımına başvurur. Bunlar, sık sık çalışanlardan kaçıp duran huysuz ahtapot "Hank", eko-konumlama becerisinin düzgün çalışmadığını düşünen bir Beluga balinası "Bailey" ve miyop bir balina köpekbalığı olan "Destiny"'dir. Enstitünün karmaşık iç yüzünü araştıran Dori ve arkadaşları, kusurlarının, dostluklarının ve ailenin sihrini keşfedecekleri, hayatlarını değiştirecek bir maceraya atılırlar.

Yönetmenliğini Stanton’ın (Kayıp Balık Nemo,Vol.i) ve yardımcı yönetmenliğini Angus MacLane’in (Oyuncak Hikayesi Baş Belasına Karşı) yaptığı filmin baş yapımcısı ise John Lasseter. Film müzikleri ise ünlü besteci Thomas Newman'a (Casuslar Köprüsü,Vol-i, Kayıp Balık Nemo Nemo) ait.

KAYIP BALIK DORİ OYUNCULARI

Ellen DeGeneres Dori

Albert Brooks Marlin

Diane Keaton Jenny

Eugene Levy Charlie

Ty Burrell Bailey,

Willem Dafoe Gill

Vicki Lewis Deb (& Flo)

Kaitlin Olson Dory'nin Kardeşi

Dominic West

Idris Elba