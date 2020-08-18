Kaygısızlar eğlendikçe 65 yaş eve kapanıyor

Vaka sayısı 14 Temmuz’da binin altına düşmeye başladı ancak tedbirlerin hiçe sayılmasıyla önceki gün son 45 günün en yüksek seviyesine ulaştı. Tedbirlere uyulmadığı gibi yasak olmasına rağmen sokak düğünleri ve mesafesiz halaylar bulaşıyı hızlandırdı, riskli grup olan 65 yaşa birçok ilde sokak kısıtlaması getirildi. Önceki gün birçok ilde yine aynı manzara vardı. Diyarbakır’da koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine İl Pandemi Kurulu’nca düğünlerde konvoy ile davetlilerin oynaması yasaklanmadı. Ancak tedbirleri umursamayan kesim önceki gece önce konvoy yaptı daha sonra halay çekerek gelin ve damadı evlerine uğurladı.

HALAYLI KINA GECESİ!



Bursa’da da sokakta yapılan kına gecesinde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı. Yine Bursa’da Ertuğrulgazi Ortaokulu’nun bahçesinde yapılan düğünde, ne tedbir vardı ne de duyarlılık!

TÜNELİ KAPATTILAR



İzmir’de ise düğüne gitmek için araçlarıyla konvoy oluşturan grup, Bayraklı tünelini trafiğe kapattı. Kornalar eşliğinde trafiği felç eden vatandaşların bir kısmı oynarken, bazıları da o anları çekip sosyal medya hesabından yayınladı.

18 KENTTE YAŞLILARA ‘SAAT’ KISITLAMASI



Manisa, Kütahya, Kastamonu, Erzurum Van ve Bursa’da 65 yaş ve üstüne saat kısıtlaması getirildi. İl Pandemi Kurulları, bu kentlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar yerlerine saat 12.00’den sonra girmesini, toplu taşıma araçlarına da 07.00 -10.00 ve 17.00 -22.00 saatleri arasında binmesini yasakladı.

Öte yandan vatandaşların 1. derecede akrabaları hariç düğün, nişan, nikah, sünnet ve cenaze gibi etkinliklerle, sinema, tiyatro ve AVM’lere de girişlerine yasak getirildi.

DÜĞÜNE, ULAŞIMA TEDBİR



Ankara İl Pandemi Kurulu’nca alınan kararlara göre, sokak düğünlerine 2 saat sınırı getirildi, toplu yemekler yasalandı. Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför ile yolcular arasında fiberglas yapılması kararlaştırıldı. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri gibi alanlara girişleri kısıtlandı. Evde karantinada tutulanların denetlenmesi için ‘mahalle denetim ekipleri’ oluşturuldu. Bu kapsamda 65 yaşta saat kısıtlamasına gidilen kent sayısı 18’e yükseldi.