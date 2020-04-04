Kavga edenlere 'sosyal mesafe kuralını' ihlal ettikleri için para cezası uygulandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kavga eden 8 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

AA'nın aktardığı habere göre, ilçede iki grup arasında evlerinin önüne duvar örülmesi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı.

Haklarında işlem başlatılan şüphelilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

BİTLİS

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, kavga eden 7 kişilik gruba koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle, 3 bin 150'şer TL ceza kesildi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, iki grup arasında çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına alırken, koronavirüs salgını nedeniyle 'Sosyal mesafe'ye uymadıkları için de her birine 3 bin 150 TL ceza kesti, Kavgada yaralananlar Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bitlis Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Güroymak ilçemize bağlı Şentepe Mahallemizde çıkan kavgada toplamda 7 kişi gözaltına alınırken, aynı zamanda bu şahıslara koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymamaktan her birine 3 bin 150 TL para cezası verildi."