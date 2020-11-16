Katliamın talimatı: Geceyi gündüz yapın

Ortaköy’deki eğlence merkezi Reina’ya 2017’deki yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, saldırgan Abdülkadir Masharipov’un tabletinde ele geçirilen şifreli ses kayıtları da yer aldı. Eylem talimatını veren Yasser Mohammed Salem Radown’un “Türkiye’yi öldürün, dağıtın. Gecesini gündüz yapın. Seni örnek alacaklar” dediği öğrenildi.