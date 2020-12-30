Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı! Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay

Kemal Delbe, önceki gece borç almak için eski sevgilisi olan öğretim görevlisi Aylin Sözer'in evine geldi. Sözer'in boğazını kesen Delbe, dün eve gelen polisten korkup kadını ateşe verdi. Katil, "Niye yaktın?" sorusuna "Hırsızlık süsü vermek için" dedi. Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

AŞİLESİ MANİSA'DA YAŞIYOR

Saldırgan, kavga seslerini duyan ve alt katta oturan kardeşinin ihbarı üzerine, kapıyı çilingirle açan polise de saldırdı. Saldırganın üzerinden Sözer'e ait altınlar çıktı. Evli ve üç çocuğu olduğunu, ailesinin Manisa'da yaşadığını, İstanbul'da inşaatlarda çalıştığını söyleyen katil, "Niye yaktın?" sorusuna "Hırsızlık süsü vermek için" dedi. Delbe'nin Sözer'in telefonundan Sözer'in kardeşine mesaj attığı ortaya çıktı.

ZİYNET EŞYALARINI ALDI

Delbe ifadesinde sürekli Manisa'ya gidip gelmesi nedeniyle Sözer ile tartışma yaşadıklarını anlattı. Olay günü de yine aralarında tartışma çıktığını söyleyen Delbe ifadesinde yaklaşık 1 yıldır Sözer ile gönül ilişkisi yaşadığını önder sürdü.

BİR YIL ÖNCE SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ

Delbe'nin emniyette iki ayı suç kaydının bulunduğu ve soyadını geçen yıl mahkeme kararıyla Ayyıldız olarak değiştirdiği ortaya çıktı.

Cinayet Büro'da özel bir ekip tarafından yapılan soruşturmada Delbe'nin banka hesapları da incelenmeye alındı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Cinayetle ilgili Maltepe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama şöyle denilmişti:

"Maltepe ilçesinde meydana gelen Kasten Öldürme konusu ile ilgili olarak yapılan ilk belirlemelere göre; sabah 08.00 civarı Kemal Ayyıldız'ın, Aylin Sözer isimli kadın şahsın evine gittiği, bir süre sonra tartıştıkları, akabinde kadını öldürdüğü, olaya hırsızlık şüphesi vermek için daireyi ateşe verdiği bilgisi alınmıştır. Şüpheli Kemal Ayyıldız gözaltına alınmış, olay ile ilgili olarak adli soruşturma açılmıştır"

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer (48)'in boğazını keserek öldüren Kemal Ayyıldız'ın cinayet öncesi görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız 'ın saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görülüyor. Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız daha sonra binaya giriyor.



Ayyıldız, saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılmıştı. Kemal Ayyıldız'ın üzerinden de Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı.



TEK KİŞİLİK HÜCREYE KONDU

İstanbul'da öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'i vahşice katleden Kemal Delbe'nin emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve buradan da tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarılmıştı. Delbe'nin tek kişilik bir hücreye konduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVKİNE KARAR VERİLDİ

Aktarılan bilgiye göre İstanbul Maltepe'de Aylin Sözer'i vahşİce öldüren ve cesedini ateşe veren eli kanlı katil zanlısı Kemal Delbe'nin (Ayyıldız) sorgusu tamamlandı.

Adliyeye sevk işlemlerinin ardından nakli gerçekleştiriliyor. Öğretim görevlisi Sözer'in ölüm haberini alan yakınları ve öğrencileri soluğu evinin olduğu bölgede aldı ve sinir krizleri geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Haberin Özeti

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Dr., eski sevgilisitarafından yakılarak öldürüldü. Sözer'i öldüren Delbe'nin binaya giriş anına ilişkinortaya çıktı.• Delbe, önceki gece borç almak için eski sevgilisi olan Sözer'in evine gitti.• Delbe, çıkan tartışma sonrası Sözer'in boğazını kesti.• Üzerine yanıcı madde dökülüp ateşe verilen Sözer,hayatını kaybetti.• Emniyette iki ayı suç kaydı bulunan Delbe'nin geçen yıl mahkeme kararıyla soy isminiolarak değiştirdiği ortaya çıktı.