Katil, koğuş arkadaşına itiraf etti: FETÖ için öldürdüm

Devrim TOSUNOĞLU

Rize’de 2 yıl önce makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı FETÖ’ye uzandı. Türkiye’yi yasa boğan saldırının ardından polis ile MİT, katil İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun cinayet anında profesyonel davranması, sonrasında cep telefonundan canlı yayın yaptığını söyleyerek yakalanması, evi ile okulu arasındaki mesafenin kısa olmasına rağmen merkeze gelme bahanesi üretmesi üzerine cinayetin perde arkasını en ince ayrıntısına kadar araştırdı. İşte AKŞAM’ın ulaştığı o detaylar:

TELEFONU ELE VERDİ

KOM, MİT İstihbarat Daire ve İstanbul kaçakçılık ekipleri, katil polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun evi ile okulu arasında drone kaldırarak aradaki mesafenin 3 dakika olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Sarıcaoğlu’nun polis okulu ve lisede kullandığı cep telefonunun geriye dönük HTS kayıtları araştırıldı, baz istasyonlarıyla tespit edilen adresler harita üzerinde işaretlendi. Yapılan incelemelerde Sarıcaoğlu’nun gençlik yıllarından bu yana FETÖ imamlarıyla irtibatlı olup hücre evlerine gittiği tespit edildi. Katil Sarıcaoğlu, Kırıkkale F Tipi Cezaevi’ndeki koğuş arkadaşı O.Ü.’ye cinayeti anlattı. O.Ü.’nün polise verdiği ifadeyle Sarıcaoğlu’nun FETÖ’cü olduğu tescillendi. İşte o itiraf:

ARKADAŞINA ANLATTI

“Sarıcaoğlu bana emniyet müdürünü tayin meselesi değil, 15 Temmuz gecesi FETÖ mensuplarına yaptığı zulüm nedeniyle öldürdüğünü söyledi. Akli dengesinin bozuk olduğunun düşünülmesi için şehit emniyet müdürüne olaydan önce ağır ithamlarda bulunan mesajlar atmış. Görüşmede sürekli emniyet müdürünü sinirlendirecek sözler söylemiş. Cezaevinde Fetullah Gülen’i rüyasında gördüğünü kendisine tebessüm edip önünde namaz kıldığını söyledi. Anlattığına göre FETO kendisine ‘sen bu dünyada küfeni doldurdun’ demiş.”

İTİRAFÇI İMAM GİZLEDİ

O.U. ifadesinde Sarıcaoğlu’nun kendisi ile bağlantılı olan bir sivil imamın yakalanınca itirafçı olduğunu ancak adını vermediğini de anlattığını söyledi.

HAİNLERİN KORKULU RÜYASI OLDU

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü olarak darbecilere karşı koyup, operasyonlar düzenleyen ve Başkan Erdoğan’ın Kısıklı’daki evi ve çevresini koruma altına alan emniyet müdürüydü. Başarılı çalışmalarıyla FETÖ’cülerin hedefi haline geldi. Darbe girişiminden sonra FETÖ üyelerinin sosyal medyada “İşkenceci polis müdürü” olarak göstermeye çalıştı.

KRİPTO HÜCRELERE VE GATA YAPILANMASINA OPERASYON

İstanbul, Adana, Bursa, Rize, Samsun, Trabzon ve Nevşehir’de gerçekleştirilen operasyonlarda 25 şüphelinin gözaltına alındığı ve iki kişinin arandığı kaydedildi. Şüpheliler arasında Sarıcaoğlu’nun eşi ile 9’u halen aktif olarak görevde olan 20 polis, doktor, araştırma görevlisi, öğretmen ve bir de haber ajansı çalışanı olduğu öğrenildi. Sivillerin Sarıcaoğlu’nun irtibat kurduğu FETÖ imamları olduğu öğrenildi. Örgütün GATA yapılanmasına yönelik operasyonda da 10 kişi tutuklandı.