Katil Esed alçaklığı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, “İdlib’de rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 29 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur” açıklaması yaptı. Saldırının rejim güçlerince yapıldığını belirten Doğan, “Yaralılarımız, ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi. Doğan, hastanelerde yaralılar için herhangi bir kan ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, “Tüm tedbirler alınmıştır, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır” diye konuştu.

17 GÜNDE 1709 REJİM UNSURU İMHA EDİLDİ



Mehmetçik, İdlib’deki operasyonlarda 17 günde 1709 rejim unsurunu etkisiz hale getirdi. Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, 10 Şubat’tan bugüne rejime ait 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan topu mermisini de imha etti.

DUALARLA UĞURLADIK



İdlib’de önceki gün rejimin saldırıları nedeniyle şehit olan Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş ve Samsunlu Uzman Onbaşı Şükrü Elibol’un cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şehitler için başsağlığı dilendi. “Türkiye’nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz” denildi.

BEŞTEPE’DE ACİL GÜVENLİK ZİRVESİ



İdlib’de yaşanan son saldırı sonrası Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında acil güvenlik zirvesi gerçekleştirildi. Toplantı gece geç saatlere kadar devam etti.

NATO İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.