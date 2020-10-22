Katar'dan destek kampanyası: Sadece Türk ürünü alın

Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok Arap ülkesi, Türk ürünlerine yönelik boykot kampanyası başlatmıştı. "Yarı resmi boykot" çağrısı Katar'da istenilen desteği görmedi. Katarlı esnaf, ürünlerin yanına "Sadece Türk ürünü alın" yazısı astı.

Yeni Şafak'ta yer alan haberde Türkiye'ye verilen destek mesajlarının ardından, Katar'da Türk ürünlerinin alınmasına yönelik kampanya başlatıldı.

"SADECE TÜRK ÜRÜNÜ ALIN"

Türk ürünlerini ön plana çıkartarak yanlarına Türk bayrağı yerleştiren Katar esnafı, vatandaşlardan bu ürünleri almasını istedi. Bununla yetinmeyen Katarlılar, tezgaha "Sadece Türk ürünü alın" sloganın yer aldığı kağıtlar da yerleştirdi.