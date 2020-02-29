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Katar'da ilk koronavirüs vakası

Katar'da ilk koronavirüs vakası

Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Katar Sağlık Bakanlığı, Katar’da ilk Korona virüsü (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini doğruladı. Enfekte kişinin Katar vatandaşı olduğu açıklandı. Kısa süre önce hükümet tarafından vatandaşlarını İran’dan tahliye etmek üzere gönderilen uçakta bulunan 36 yaşındaki Katar vatandaşı bir kişiye hastalık teşhisi konulduğu ve diğer tahliye edilen kişilerle hastaneye kaldırılarak karantinaya alındığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı enfekte kişinin durumunun stabil olduğunu belirtti.


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