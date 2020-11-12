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12 Kasım 2020 Perşembe 07:51 | Son Güncelleme:

Katar ve İtalya'dan savunmada işbirliği: İmzaları attı

Katar ve İtalya'dan savunmada işbirliği: İmzaları attı
AA

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile Katar Savunma Bakanı Halid bin Hamed el-Atıyye Katar Hava Kuvvetleri'nde eğitim programını içeren iki anlaşma imzaladı.

Katar ile İtalya arasında savunma alanında iş birliği anlaşmaları imzalandığı bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile Katar Savunma Bakanı Halid bin Hamed el-Atıyye Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, savunma sektöründeki lider şirketlerden Katarlı Barzan Holding ile İtalyan Leonardo firmaları arasında Katar Hava Kuvvetleri'nde eğitim programını içeren iki anlaşma imzalandı.

İki firma arasında Mart 2018'de 28 adet "NH90" tipi askeri helikopter satışı anlaşması yapılmıştı.

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