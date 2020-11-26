Katar Emiri Al Sani Ankara'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani'yi Beştepe'de resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Emir Al San, son 70 ayda 18. zirve toplantısını gerçekleştirirken, bu durum iki ülke ilişkileri ve devletlerarası ilişkiler açısından büyük bir anlam taşıyor.

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı için Ankara'ya geldi.

16.00'da da iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini artıran anlaşmaların imza töreni gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan ve Emir Al San, son 70 ayda 18. zirve toplantısını gerçekleştirirken, bu durum iki ülke ilişkileri ve devletlerarası ilişkiler açısından büyük bir anlam taşıyor.

BÖLGESEL KONULAR DA MASAYA YATIRILACAK

Libya ve Suriye meseleleri başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ticari işbirliği olacak.

KOVID-19'A RAĞMEN GÖRÜŞMELER DEVAM ETTİ

2020 yılında iki lider iki kez görüşürken, bu görüşmelerden ilki Başkan Erdoğan’ın 2 Temmuz’da Doha’ya ziyaretiyle gerçekleştirildi. Bu görüşme, Başkan Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkmasından sonra yaptığı ilk resmi ziyaret olduğu için “istisnai ziyaret” olarak adlandırıldı.

İkinci görüşme ise yine Başkan Erdoğan’ın Doha’ya gerçekleştirdiği günübirlik ziyaret olarak 7 Ekim’de gerçekleştirildi.

52 İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

İki ülke ilişkileri birçok alanda önemli bir şekilde gelişmeye ve çeşitlenmeye devam ediyor. Türkiye-Katar arasında Yüksek Stratejik Komitesi'nin 5. toplantısıyla ikili ilişkiler zirveye ulaşırken, bölge ülkeleri için de örnek oldu.

Uzun yıllar boyunca Türkiye ve Katar arasında gelişen uyum ve uzlaşma sonrasında Ortak Strateji Komitesi 2014 yılında kuruldu ve şu ana kadar bu komite kapsamında beş toplantı gerçekleştirildi.

Bu toplantılarda şimdiye kadar 52 anlaşma ve 5 ortak bildiri imzalanırken, komitenin altıncı toplantısında yapılan anlaşma sayısının artması bekleniyor.

Komite toplantılarında Türkiye ve Katar, ekonomi, sanayi, savunma, güvenlik, yatırım, enerji, kültür, fikri mülkiyet, eğitim, gençlik gibi birçok önemli alanda anlaşmaya vardı.

Ortak Strateji Komitesi toplantısının ilkine 2015 yılının Aralık ayında Doha ev sahipliği yaparken ikinci toplantı 2016’da Trabzon’da, üçüncüsü 2017’de tekrar Doha’da yapıldı. Dördüncü toplantı 2018 yılında İstanbul’da ve beşinci toplantı da Doha’da gerçekleştirildi.

25 Kasım 2019’da gerçekleştirilen 5. toplantıda sağlık, teknoloji, sanayi, ticaret, şehirleşme ve ekonomi alanlarının yanı sıra stratejik planlama, bilimsel iş birliği ve fikri mülkiyet alanlarında da 7 anlaşma imzalandı.