Kastor hangi hayvanın diğer adıdır?
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Kastor hangi hayvanın diğer adıdır? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 22 Şubat Cumartesi günü çıkan soru…
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Kastor hangi hayvanın diğer adıdır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…
Kastor hangi hayvanın diğer adıdır?
A: Kirpi
B: Kunduz
C: Kaplumbağa
D: Karga
Doğru cevap: B Kunduz