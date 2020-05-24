Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8158
  • 7,4344
  • 380.418
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kaş'taki yangının hasarı gün doğunca belli oldu
24 Mayıs 2020 Pazar 08:12 | Son Güncelleme:

Kaş'taki yangının hasarı gün doğunca belli oldu

Kaş'taki yangının hasarı gün doğunca belli oldu

Antalya'nın Kaş ilçesi Çukurbağ Yarımada mevkiinde çıkan orman yangını tamamen söndürülürken alevlerin verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Yaklaşık 4 saat devam eden yangında 3 hektarlık makilik alan kül oldu.

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Antalya’nın Kaş ilçesinde dan gece Saat 01:45 sıralarında başlayan ve bölgedeki villaları tehdit eden yangın yoğun çabaların ardından sabaha karşı tamamen söndürüldü. Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Kaş Belediyesi arazöz ve su tankerlerinin ve işçilerin müdahale ettiği yangında 3 hektarlık makilik alan zarar gördü. Alevlerin verdiği zarar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Havadan görüntülenen bölgede alevlerin villalara metreler kala söndürüldüğü gözlendi.


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu! İşte camilerin açılış tarihi
Bakan soylu yüksekova'da
Sınır hattında Ramazan bayramı
Ramazan Bayramı namazı saati camilerde tekbir sesi yükseldi
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama: Türkiye'ye gelmek istiyorlar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'bayram namazı' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'bayram namazı' açıklaması

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ülkeler hakkında ilk kez duyacağınız ilginç bilgiler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları