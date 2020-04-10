Kasklı kahramanlar 7/24 hizmet taşıyor

BÜLENT ŞANLIKAN



Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan Türkiye birçok ihtiyacını artık internetten karşılıyor. Bu süreçte en büyük yük gece gündüz kuryelerde. İstanbul sokaklarında yaklaşık 30 bin kurye hizmet verirken içlerinden 250’si gönüllü olarak sadece sağlıkçıların hizmetine koşuyor. AKŞAM’a konuşan Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir, “Sağlık çalışanlarımız başımızın tacı. Onlara şu anda 250 gönüllü kuryemizle tıbbi malzeme, maske ile eldiven taşıyoruz. Bu paketin içinde sadece eldiven ile maske yok. Sevgimiz de var” diyerek şunları kaydetti:

İŞİMİZİ AŞKLA YAPIYORUZ



“İstanbul’da 20 bin kurye vatandaşlarımızın bu isteklerini yerine getirirken 10 bini ise kurumsal firmaların faaliyetlerini yürütüyor. Arkadaşlarımızın hepsi sıkı önlemlerle çalışıyor. Bizim eldiven ve maskelerle korunma olasılığımız çok düşük. Biz daha çok dezenfektan ürünlerini tercih ediyoruz. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde büyük yoğunluk yaşıyoruz. İnsanlar şu anda hem kendisi alıyor hem de annesine babasına gıdalar gönderiyor. Aynı zamanda sağlık sektörüyle ilgili olarak maske ve eldiven ihtiyaçları oluyor. Gerek üretici gerekse ticari amaçla üretim yapan firmalar bizleri tercih ediyor. Şu anda yürüttüğümüz gönüllü projemiz kapsamında maske ve eldiven gibi tıbbi malzemelerin sağlıkçılara en hızlı şekilde ulaşmasını sağlıyoruz.”

PAKETLERİNİZİ YERE BIRAKMAYIN!



“Kendi sağlığını koruyan vatandaşlardan bizi de düşünmelerini istiyoruz. Teslimat almaya gittiğimizde kişiler paketi yere bırakıyor. Bu da bizim hayatımızı tehlikeye atan bir durum. Vatandaşlarımızın bu teslimatı yere bırakacaklarına maske eldiven takıp ellerimize teslim etmesini diliyoruz.”