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23 Ekim 2020 Cuma 11:09 | Son Güncelleme:

Kasım celp dönemi askerlik yerleri açıklandı

Kasım celp dönemi askerlik yerleri açıklandı

Ekim/Kasım/Aralık 2020 dönemi yükümlü sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şube Başkanlıklarından açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Ekim/Kasım/Aralık 2020 dönemi yükümlü sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet ve Askerlik Şube Başkanlıkları üzerinden açıklandığını bildirdi.

MSB’nin e-devlet üzerinden sunduğu hizmetler arasında yer alan askerlik yeri öğrenme sorgulaması ekranı https://www.turkiye.gov.tr/sevk-edilecek-egitim-merkezi adresinden takip edilebiliyor.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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