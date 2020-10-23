23 Ekim 2020 Cuma 11:09 | Son Güncelleme:
Kasım celp dönemi askerlik yerleri açıklandı
Ekim/Kasım/Aralık 2020 dönemi yükümlü sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şube Başkanlıklarından açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Ekim/Kasım/Aralık 2020 dönemi yükümlü sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet ve Askerlik Şube Başkanlıkları üzerinden açıklandığını bildirdi.
MSB’nin e-devlet üzerinden sunduğu hizmetler arasında yer alan askerlik yeri öğrenme sorgulaması ekranı https://www.turkiye.gov.tr/sevk-edilecek-egitim-merkezi adresinden takip edilebiliyor.