99/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Kasım askerlik yerleri açıklandı mı?

Kasım askerlik yerleri açıklandı mı? sorusu arama motorunda aranan konular arasında bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yayımlanan duyuru ile Kasım 2019 celp tarihleri belli oldu. Vatani görevini yapmak için gün sayanlar, 99/4 askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı araştırıyor. 99/4 Kasım celbi askerlik yerleri için heyecan dorukta. Kasım askerlik yerleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

KASIM ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Kasım celbi 99/4 askerlik yerleri henüz belli olmadı. Seçim ve sınıflandırma sonuçlarının Milli Savunma Bakanlığınca 23 Eylül 2019'da e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacağı belirtilirken, bu yükümlülerin tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacakları açıklandı.

Seçim ve sınıflandırma sonucunda, bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adaylarının 1 Kasım 2019'da, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Ekim 2019'da, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Kasım 2019'da, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanların da 2 Aralık 2019'da tertip edildikleri birliklere sevk edilecekleri bildirildi.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıkladıktan sonra kendilerini kapsayan hizmeti seçmeli. “Hizmet Adı” kutucuğuna kısa dönem askerler “Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama”, uzun dönem askerler ise “Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan er adayları, askerlik yerlerini bilgisini edinebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.

Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.