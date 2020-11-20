Milli Savunma Bakanlığı askerlik celp ve sevk yerleri hakkından açıklama yaptı. Kasım ayı askerlik celp ve sevk tarihlerinin ertelendiği belirtildi. Yükümlüler sevk tarihi ve işlemlerin e-devlet üzerinden sorgulayacak. Kasım 2020 celp ve sevk tarihleri ertelendi mi? Askerlik celp ve sevk tarihleri ne zaman?

KASIM 2020 CELP VE SEVK TARİHLERİ ERTELENDİ Mİ?



Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir"