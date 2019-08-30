Kaşıkçı'nın celladı Kahtani öldü mü?

Suudi Arabistan Veliaht Prensi en yakın danışmanlarından olan ve Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin de kilit ismi olan Suud El Kahtani’nin öldürüldüğü öne sürüldü.

Daha önce de Suudi medyasında ortadan kaybolduğu haberleri yapılan ve Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan’da yürütülen soruşturmasında hakim karşısına çıkarılan 11 kişi arasında bulunmayan Kahtani’nin 6 gün önce zehirlenerek öldürüldüğü iddiası sosyal medyada yer aldı.