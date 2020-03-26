Kaşıkçı cinayetinde 20 Suudi'ye müebbet

HİLAL YILDIRIM



Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na 2 Ekim 2018’de girdikten sonra öldürülen Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin soruşturması tamamlanarak kamu davası açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kaşıkçı’nın öldürülmesinin talimatını Ahmet Bin Muhammed El Asiri ve Saud Al Kahtani’nin verdiği belirtildi. İki şüpheli hakkında ‘Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Savcılık, Kaşıkçı’yı boğarak öldüren 18 şüpheli hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.

Soruşturmada 54 kişi ile Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’in anlatımları, olay yerinde yapılan arama ve incelemeler sonucu düzenlenen raporlar, adli tıp ve bilirkişi raporları ile tüm deliller doğrultusunda 20 şüpheli hakkında İnterpol üzerinden kırmızı bülten çıkartıldı, Suudi Arabistan Krallığı’ndan iadeleri istendi.

İŞTE O İSİMLER



Mansour Othman M. Abu Hussaın, Maher Abdulaziz M. Mutreb, Salah Mohammed A. Tubaıgy, Mustafa Mohammed M. Almadanı, Saifsaad Q. Alqahtanı, Thaar Ghaleb T. Alharbı, Badr Lafi M. Alotaıbı, Turki Musharraf M. Alshehrı, Fahad Shabib A. Albalawı, Waleed Abdullah M. Alshehrı, Mohammed Saad H. Alzahranı, Naif Hassan S. Alarıfı, Abdulaziz Mohammed M. Alhawsawı, Khalid Aedh G. Alotaıbı, Meshal Saad M. Albostanı, Muflih Shaya M. Almuslıh, Ahmed Abdullah A. Almuzaını.