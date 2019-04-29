Kaşıkçı cinayetinde son dakika gelişmesi! BAE'li casuslardan biri intihar etti

MİT'in yakaladığı BAE casuslarından birinin cezaevinde intihar etmesiyle ilgili Başsavcılık'tan açıklama:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, casusluk suçundan Silivri'de tutuklu bulunan Zaki Y. M. Hasan'ın dün saat 10.22'de kaldığı tek kişilik odanın banyo kapısında asılı halde bulunduğunu açıkladı

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için casusluk faaliyeti yürüten iki istihbarat ajanının İstanbul'da yakalandığı bildirilmişti.

BAE’li iki ajandan birinin, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayetiyle ilişkisi olup olmadığı araştırılıyordu.

İstanbul'da gözaltına alınan iki BAE ajanının, siyasi, askeri ve uluslararası casusluk suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmiş ve 'uluslararası casusluk' suçlarından tutuklanmalarına karar verilmişti.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Evlilik işlemleriyle ilgili olarak kağıt işlerini halletmek üzere 2 Ekim 2018’de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğuna giden Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan’dan gönderilen infaz timince vahşice öldürülerek parçalara ayrılmıştı.

Cinayeti uzun süre inkar eden Suudi Arabistanlı yetkililer Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta kısa bir süre kalarak buradan ayrıldığını açıklamış olsa da, günbegün ortaya çıkan deliller doğrultusunda köşeye sıkışarak 20 Ekim 2018’de vahşi cinayeti itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Kaşıkçı’nın cinayet emrinin Suudi Arabistan’ın üst düzey yetkililerince verildiğinin anlaşıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu sayesinde geri adım atan Suudi Arabistan, Türkiye’nin “cinayet zanlılarının İstanbul’da yargılanması” talebini reddetmişti.