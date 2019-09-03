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  3. Kaş ve Erdek'teki orman yangınlarında flaş gelişme!

Kaş ve Erdek'teki orman yangınlarında flaş gelişme!

Kaş ve Erdek'teki orman yangınlarında flaş gelişme!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya'nın Kaş ve Balıkesir'in Erdek ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Antalya'nın Kaş ilçesinde dün saat 14.15'te başlayan ve ilk müdahalesi saat 14.30'da yapılan yangın ile Balıkesir'in Erdek ilçesinde 17.50'de çıkan ve kısa sürede müdahale edilen yangının tamamen kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu yangınlarla birlikte ülke genelinde dün yaşanan 21 yangının, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin etkili müdahalesi ile tamamen kontrol altına alındığı da kaydedildi.

(AA)

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