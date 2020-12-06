  • $7,8158
  • 9,4809
  • 461.388
  • 1330.87
  • Haberler
  • Güncel
  • Kartal'da risk taşıyan 10 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi
06 Aralık 2020 Pazar 13:07 | Son Güncelleme:

Kartal'da risk taşıyan 10 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi

Kartal'da risk taşıyan 10 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi
AA

İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Kartal'da 10 katlı bir binanın yıkımı yapıldı.

Kartal'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 10 katlı bir binanın yıkımı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Orhantepe Mahallesi'nde depreme dayanıksız olduğu belirlenen 10 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Binanın yıkımı sırasında Kartal Belediyesi Zabıta ve Sivil Savunma Müdürlüğü ile Kartal Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede gerekli önlemleri aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçede depreme dayanıksız yapıların yıkılması için her türlü adımı atarak vatandaşlara yardımcı olduklarını belirtti. 

<p>Bursa'da bir akaryakıt istasyonunda alev alan otomobil büyük bir paniğe neden oldu. Çevredekiler

Bursa'da benzinlikte korkutan araba yangını: Hızla sağa sola kaçıştılar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Felçli tilkiyi yürüteçle ''ayak''landırdılar

Bitlis'te binaların arasında kaybolan tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.