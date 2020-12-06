Kartal'da risk taşıyan 10 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi

Kartal'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 10 katlı bir binanın yıkımı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Orhantepe Mahallesi'nde depreme dayanıksız olduğu belirlenen 10 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Binanın yıkımı sırasında Kartal Belediyesi Zabıta ve Sivil Savunma Müdürlüğü ile Kartal Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede gerekli önlemleri aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçede depreme dayanıksız yapıların yıkılması için her türlü adımı atarak vatandaşlara yardımcı olduklarını belirtti.