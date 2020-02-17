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Kartal'da denizde erkek cesedi bulundu

Kartal'da denizde erkek cesedi bulundu

Kartal'da denizde 40 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Kartal İskelesi açıklarında denizde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlı ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi hareketsiz halde bulduğu kişiyi sahile çıkardı. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olay yerinde incelemesini tamamlamasının ardından üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (AA)


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