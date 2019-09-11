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  3. Kartal Anadolu Adliyesindeki silahlı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Kartal Anadolu Adliyesindeki silahlı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Kartal Anadolu Adliyesindeki silahlı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı önünde meydana gelen silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. 4 el silah sesinin duyulduğu ve tekmelerin havada uçuştuğu görüntülerde, ateş açılan grubun, motosikletli saldırganı darp ettiği görülüyor. Öte yandan adliye bahçesinde bulunan vatandaşların, silah sesleriyle etrafa koşuşturmaları yaşanan paniği gözler önüne seriyor.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayının arkasında bulunan Mustafa Kemal Caddesi üzerine motosikletle gelen 2 kişi, duruşma bekleyen bir grubun üzerine silahla ateş açmış, kurşunların hedefi olan C.Y. yaralanmıştı. Saldırganlar olay yerinden kaçmaya başladığı sırada polis de motosikletle kaçan şahıslara ateş açmıştı. Motosikletin arkasında oturan B.A. bacağına isabet eden kurşunla yaralanarak yere düşmüştü. Olayda yaralanan C.Y. ve B.A. hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alınmıştı.

ADLİYE ÖNÜNDE TEKMELER HAVADA UÇUŞTU
2 kişinin yaralandığı silahlı dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 4 el silah sesinin duyulduğu görüntüde, üzerine ateş edilen grubun motosikletle gelen silahlı saldırganı yakalayarak tekme ve yumruklarla darp ettikleri görülüyor. Ardından olay yerine çok sayıda polisin de geldiği görülüyor. Öte yandan silah seslerini duyan adliye bahçesindeki vatandaşların da panik halindeki koşuşturmaları da kameralara saniye saniye yansıyor.

(İHA)

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