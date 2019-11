Kartal AİHL'den yine başarı haberi

Her yıl Cambridge Üniversitesi bünyesinde organize edilen “The Outstanding Cambridge Learner Awards (Cambridge Üstün Başarı Ödülleri)”, IGCSE sınavlarında en yüksek puan alan öğrencilere veriliyor. Kartal AİHL öğrencilerinden Rümeysa HAKYEMEZ, IGCSE Haziran 2019 sınav döneminde Anadil Türkçe sınavında Dünya çapında en yüksek notu aldığı için “Top in the World” Birincilik ödülüne sahip oldu.

IGCSE (International General Certificate of Secondary Education), Cambridge üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren en önemli programlardan bir tanesidir. IGCSE, dünya çapında en çok tanınan, adayların 14 ile 16 yaş aralığında katıldığı Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası programıdır. Cambridge programlarına, 5 yaşından 19 yaşına kadar Dünyanın 160 ülkesinden 10 bini aşkın okuldan 8 milyon aday, çeşitli düzeylerde katılmaktadır.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, 20 Haziran 2014 tarihinde Türkiye’de IGCSE akreditasyonunu alan ilk devlet okulu olmuş. 2016 yılı Haziran döneminde IGCSE’den ilk mezunlarını veren okul, 2016 ve 2017 yıllarında üst üste dünya birincileri çıkardı. Bu başarı geleneğine Rümeysa HAKYEMEZ en yüksek notu alarak yeni bir sayfa eklemiş oldu.

Türkiye’ye Öncü, Dünyaya Örnek

Okul Müdürü Mithat Tekçam, yaptığı açıklamada, öğrencisinin " Top in the World" sertifikasını almaya hak kazandığı için mutlu olduklarını söyledi. "Türkiye´ye öncü dünyaya örnek" bir eğitim kurumu olma vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Tekçam, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası müfredatı öğreniyorlar. Böyle olunca yoğunlaşmaları ve daha fazla zaman ayırmaları gerekiyor. Bu programlara dâhil olan öğrencilerimiz haftada 6 gün eğitim alıyor ve yaz programlarına da katılıyor. Hamdolsun, ulusal ve uluslararası müfredatları birlikte alarak öğrencilerimiz çok güzel bir seviyeye gelmiş oluyorlar. IGCSE programını tamamlayan öğrencilerimiz isterlerse IB DP - Uluslararası Bakalorya Diploma Programı’na devam edebiliyorlar.

Başarmak Geleneğimiz

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi IGCSE Koordinatörü Metin ÇİFTCİ, okul olarak bu programda yoğun bir eğitim dönemi geçirdiklerini belirterek şöyle devam etti. ‘’Bu yıl elde ettiğimiz başarı bir önceki yıldan daha iyi oldu. Bu durum IGCSE programının veli ve öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılmasından ve kazanımlarının öğrencinin eğitim hayatına çok olumlu katkı sağladığının fark edilmesindendir.

“Okulumuz öğrencileri IGCSE müfredatındaki altı temel dersi almaktadırlar. Cambridge IGCSE Matematik (0580), Cambridge IGCSE Fizik (0625) Cambridge IGCSE Kimya (0620), Cambridge IGCSE Biyoloji (0610) Cambridge IGCSE Anadil Edebiyat (0513), Cambridge IGCSE İngilizce (0510). IGCSE kapsamında işlenen Matematik ve Fen dersleri ağırlıklı olarak İngilizce işlenmektedir. Öğrencilerimiz bu altı dersin dışındaki diğer derslerini ulusal müfredattaki öğrenciler ile aynı almaktadırlar.”

2016 yılında %97, 2017 yılında %98, 2018 yılında %98, 2019 yılında %97 başarı sağladık. Başarı yüzdelerimiz dünya çapında %97’nin altına düşmeyerek öğretimde ileri bir seviyede olduğumuzu gösterdik.

Okuluma ve Öğretmenlerime Teşekkür Ederim

IGCSE sınavlarındaki başarı halkasını devam ettiren Rumeysa Hakyemez şunları söyledi, “IGCSE programı okulumuzda sorunsuz şekilde işlenmekte. Bu program sayesinde biz öğrenciler nitelikli bilgiyi öğrenmenin yanında kullanmayı da öğreniyoruz. Fen Bilimleri derslerini okulumuzun bize sağladığı imkânlar sayesinde laboratuvarlarımızda uygulamalı olarak gördük. Öğretmenlerimiz bizimle tüm özveriyle ilgilendiler. Programın sonunda iki yılın donanımıyla tamamlanmış halde sınava girdik ve tüm arkadaşlarımla güzel başarılara imza attık. Bize bu güzel deneyim ve başarıyı sağlayan, tüm imkanları sunan başta okul müdürümüz ve müdür yardımcılarımıza ve emeğini hiçbir zaman eksik etmeyen öğretmenlerimize gerçekten kalbi teşekkürlerimi sunuyor, okulumuzda bu başarı geleneğinin daimi şekilde devam etmesini diliyorum.”