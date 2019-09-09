Kartal AİHL'de görkemli öğretim yılı açılışı

2019-2020 Öğretim yılı açılış töreni Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Şehit Mustafa Yaman Konferans Salonunda öğrenciler, veliler ve misafirlerin katılımıyla yapıldı. Kartal AİHL Müdürü Mithat Tekçam açılış konuşmasında, “LGS Şampiyonlarının okulumuzu tercih ettiği 2019 mezunlarımızın YKS’de büyük başarılara imza attığı bir vakitte yeni öğretim yılına başlıyoruz” dedi.

Açılışa katılan N. Bilal Erdoğan yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrencilere hoşgeldiniz diyerek Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin eğitime ara vermediğini, öğrenmenin sezonluk bir iş olmadığını gösteren okulumuzun faaliyetleri sebebiyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi. 90’lı yıllarda başlayan üniversite yerleştirme başarısının bu yıl alınan dereceler ile zirveye ulaştığını, imam hatipli olmanın başarılar ile birlikte nitelikli ve iyi bir insan olmayı da gerektirdiğine de vurgu yaptı. Okulumuza yeni başlayan öğrencilerimize kayıt yaptırdıkları andan itibaren Kartal Eğitim Vakfı ve Kartal Dernek’in doğal üyeleri olduklarını ve mezun olduklarında da bu aileden kopmamaları gerektiğini söyledi. Konuşmasının sonunda inşaatı tamamlanan yeni okul kütüphanesinin bu yıl içerisinde Kartal Eğitim Vakfı’nın katkılarıyla faaliyete geçeceğinin müjdesini verdi.





2019 YKS Sınavlarında büyük başarılara imza atan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, EA Türkiye 2.si çıkardı ve onlarca öğrencisini ise ilk 100 ve ilk 1.000’e sokmayı başardı. Yerleştirme sonuçları ile birlikte 27 öğrencisini Boğaziçi Üniversitesine, 32 öğrencisini ise Tıp Fakültelerine yerleştirdi.

BAŞARMAK GELENEK

Kartal Anadolu İHL, ikinci mezunlarını verdiği 1994 ÖYS'de Mustafa Önder Kıyıklık Fen-Matematik alanında Türkiye birincisi oldu ve böylelikle Kartal ülkenin gündemine oturdu. Ertesi yıl 1995'te, ÖYS'de bu kez Selçuk Şimşek Sosyal Bilimler Türkiye birincisi ve Türkçe-Sosyal alanında da Türkiye ikincisi oldu. 1996 yılında Selim Tuzci ÖYS Türkçe-Sosyal alanında birinci olurken, 1997 yılında Mehmet Sarımermer Türkçe-Matematik alanında Türkiye 4'üncüsü oldu. Katsayı engeliyle üniversitelere öğrenci yerleştirmesi zorlaşan Kartal AİHL'nin mezunları, ham puanda derecelerine devam etti. Katsayının tamamen kalkmasıyla 2011 YGS'de Hanife Şeyda Ülgür; Türkiye 2'ncisi oldu. 2013'de ise Sümeyye Eryılmaz; Y-DİL-3 puan diliminde Türkiye 3'üncüsü olma başarısı gösterdi. Her yıl artarak devam eden başarılar sonrası Kartal AİHL mezunları 2019 YKS’de de büyük başarılara imza attılar. Ahmet Selim Gül Türkiye 2.si olarak başarı geleneğini devam ettirdi. Kitlesel başarıda da adından sıkça söz ettiren Kartal AİHL, ilk 10’da 2, ilk 100’de 7, ilk 1.000'de 39, ilk 10.000'de ise 126 öğrencisiyle yer aldı.



ARABA HEDİYESİ





Okulun geleneğinde Türkiye şampiyonu öğrenciler öğretim yılı açılış töreninde arabayla ödüllendiriliyor. M. Önder Kıyıklık’a araba hediye edilmesiyle başlayan bu süreçte son araba ödülünü Hanife Şeyda Ülgür almıştı. 2019 YKS Şampiyonu Ahmet Selim GÜL’e ise hediyesi Kartal Eğitim Vakfı tarafından öğretim yılı açılış töreninin sonunda takdim edildi. YKS sınavında ilk 100’e giren öğrencilerin de unutulmadığı törende, LGS’de 500 tam puan alarak Kartal AİHL’yi tercih eden öğrenciler unutulmayıp ödüllerildiler.