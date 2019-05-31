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31 Mayıs 2019 Cuma 15:10 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 15:10

Kars'taki cinayetle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Kars'taki cinayetle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Kağızman ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin İstanbul'da yakalanıp Kars'a getirilen zanlı tutuklandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde geçen yılki cinayetle ilgili gözaltına alınan bir şüpheli daha tutuklandı. İlçe merkezinde 17 Eylül 2018'de Mehmet Ergün'ün husumetlileri tarafından tabancayla öldürülmesi olayına karıştığı belirtilen 3 kişiden biri olan D.T'nin yakalanması için Kars Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube müdürlükleri ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışma sonucu İstanbul'da akrabalarının yanında kaldığını tespit edilen D.T, İstanbul Çekmeköy'de yakalanıp Kars'a getirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı. Olaya ilişkin daha önce Kars'ta yakalanan A.T. ve Z.T. de tutuklanmıştı.

(AA)

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