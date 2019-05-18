Kars'ta terör operasyonunda teröristlere ait birçok malzeme ele geçirildi
Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ile Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı timlerince terör örgütü PKK'ya yönelik Çemçe-Madur bölgesinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Ece-19 operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 3 ayrı noktada araziye gizlenmiş muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Jandarma timleri, malzemeleri olay yerinde imha etti.
(AA)