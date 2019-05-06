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  3. Kars'ta tefecilik operasyonu: 6 tutuklama

Kars'ta tefecilik operasyonu: 6 tutuklama

Kars'ta tefecilik operasyonu: 6 tutuklama

Kars'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

 Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kağızman'da tefecilik yaptığı iddiasıyla 8 şüpheliyi takibe aldı.      
 Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler daha önce tespit edilen 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.      
 Operasyonda F.Ç, O.D, V.P, M.Ç, Y.K, Y.Ç, ve İ.D. gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.      
 Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ç, O.D, V.P, M.Ç, Y.K, ve İ.D. çıkarıldıkları mahkemece "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik" suçundan tutuklandı, Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)  

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