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  3. Kars'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 köy ve 1 mahalle karantina altına alındı

Kars'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 köy ve 1 mahalle karantina altına alındı

Kars'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 köy ve 1 mahalle karantina altına alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kars'ta, 3 köy ve 1 mahalle, karantina altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bazı köyler ve bir mahallenin karantina altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dağpınar Beldesi Merkez Mahallesi, Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü, Susuz ilçesine bağlı Erdağı köyü ile Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü karantinaya alınmış olup belirtilen yerleşim yerlerine giriş çıkışlar durdurulmuştur."

AA


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