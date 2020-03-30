Kars'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 köy ve 1 mahalle karantina altına alındı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kars'ta, 3 köy ve 1 mahalle, karantina altına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bazı köyler ve bir mahallenin karantina altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Dağpınar Beldesi Merkez Mahallesi, Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü, Susuz ilçesine bağlı Erdağı köyü ile Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü karantinaya alınmış olup belirtilen yerleşim yerlerine giriş çıkışlar durdurulmuştur."
AA