Karne zayıf dolu! Peki bunları kim yaptı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 aylık başkanlığında yaptığını öne sürdüğü işlerle ilgili ‘Kim yaptı’ başlıklı reklam kampanyası başlattı. Daha önce tamamlanan veya başlanan kent ormanları ve metro inşaatlarının ‘açılış’ ve ‘devam ettirilmelerini’ icraatlar arasında sayan İmamoğlu, halkın zararına yaptıklarını ise gizledi. AKŞAM, İstanbul’da tepki çeken uygulamaları derledi.

• Yenikapı’da 8 Eylül 2019’da 731 hizmet aracını ‘ihtiyaç fazlası, israf’ diye sergiledikten sonra 6 ayda toplam 3 bin 242 yeni araç kiralama ihalesini kim yaptı?

• Seçim öncesi öğrencilere verdiği ulaşımda indirim sözüne rağmen 7 ay sonra yüzde 35 zammı kim yaptı?

• İBB Meclisi’nde AK Parti gurubu tarafından reddedilen içme suyuna yüzde 20 zam teklifini 28 Kasım 2019’da kim sundu?

• İstanbullunun ekonomik ekmek tüketimi için kurulan Halk Ekmeğe 12 Eylül 2019’da yüzde 40 zammı kim yaptı?

• Seçimden önce ‘asfaltı kiralayan şirket nasıl zarar eder’ dediği İSPARK’ın otopark ücretlerine 6 ay sonra 3 Ocak 2020’de yüzde 40’a varan zammı kim yaptı?

• ‘Döviz yükseldi’ gerekçesiyle Hamidiye Su’ya 4 Eylül 2019’da yüzde 20 zammı kim yaptı?

• Ucuz ve kaliteli hizmetle büyük rağbet gören BELTUR kafelerinde fiyatlara 4 Eylül 2019’da yüzde 20 zammı kim yaptı?

• Reklamında ‘istihdam ofisleriyle binlerce kişiye iş imkanı sağlandığı iddia edilirken, belediyede çalışan 5 bin 831 işçiyi kim işten attı?

• Atık suyu evde dahi kullanılabilecek düzeyde arıtabilecek teknolojiye sahip Avrupa’nın en büyük kapasiteli Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini kim iptal etti? Kim üstüne bir de ‘temel atmama töreni’ yaptı?

• AK Parti yönetimi döneminde kent ormanı olarak düzenlendikleri halde Kemerburgaz ve Sarıyer Kent Ormanları’nı ‘imara değil halka açıyoruz’ diyerek hem kendi yapmış gibi gösterme hem de yapanı suçlama marifetini kim gösterdi?

• Yaptığı suçlamanın aksine, Beşiktaş Dikilitaş’taki 5 bin 763 metrekarelik yeşil alanı 23 Ekim 2019’da 144 milyon 205 bin TL’ye satışa çıkararak kim ‘yaprakları ağlattı’?

• Aynı şekilde Başakşehir’deki parkı ve yolu kim satışa çıkardı?

• Koronavirüs sürecinde ihtiyaç sahipleri için 4 Mart 2019’da hazırlanan kolilere 89 TL’lik ürün koyup vatandaştan 150 TL bağışı kim istedi?

• Çocuklara gönderilen 23 Nisan kolisindeki kitapçıkta Aleviliği farklı bir din gibi kim gösterdi?

• Koronavirüs sürecinde İETT seferlerini kar amacıyla kısıtlayarak İstanbulluyu kim yolda bıraktı?

• Koronavirüs salgınında İGDAŞ fatura okuma süresini 70 güne çıkararak vatandaşın cüzdanını kim yaktı?

METRO, METROBÜS OTOBÜS TIKLIM TIKLIM



Haftanın ilk gününde İstanbul’daki toplu ulaşım araçlarında sabah saatlerinde yoğunluk oluştu. Metrobüslerde ‘İki koltuktan birini boş bırakma’ uygulamasının da etkisiyle ayakta yolculuk yapan yolcu sayısı normalin çok üzerine çıktı. Zincirlikuyu durağına kadar 33 kişinin ayakta yolculuk yaptığı, bazı kişilerin dirsek dirseğe ayakta durmaya çalıştığı görüldü. Aynı görüntüler, metro, otobüs ve minibüslerde de vardı. Ekipler denetimlerde kuş uçurtmadı, yollar araçlarla doldu, trafik yine zaman zaman durma noktasına geldi.