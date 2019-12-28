Karne tatili 2020 ne zaman? 15 tatil ne zaman başlıyor?

Öğrenciler tarafından heyecanla beklenen karne tatiline az bir süre kaldı. Karne tatili 2020 ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. MEB tarafından bu sene ilk defa hayata geçirilen uygulamaya göre dönemler içinde ara tatile çıkan öğrenciler ilk ara tatillerine 18-24 Kasım tarihleri arasında çıktılar. 25 Kasım'da tekrar okula başlayan öğrenciler bu kez 15 günlük tatillerinin hangi gün başlayacağını öğrenmek istiyor. Karne tatili 2020 tarihleri bilgisi haberimizde.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Öğrencilerin merak ettiği okulların kapanma tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlandı. Buna göre okullar bu yıl birinci dönem 17 Ocak Cuma günü, ikinci dönem ise 19 Haziran Cuma günü kapanacak.

KARNE TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre bu yıl 15 tatil 2020 yılında 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak ve 3 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden ikinci döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması ise 6 – 10 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

YAZ TATİLİ HAZİRAN AYINDA!

Yaz tatili 19 Haziran 2020 itibari ile başlayacak.

2019 2020 OKUL TATİL TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.