Karlıova'da 5.7'lik deprem

EMRE ÖZTÜRK - BÜLENT ŞANLIKAN

Bingöl Karlıova’da dün saat 17.24’te AFAD verilerine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 8 km derinlikteki sarsıntı Erzurum, Trabzon, Erzincan, Kars, Batman, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Elazığ ve Malatya’da da hissedildi. Sarsıntı sırasında Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Karakol Komutanlığı’na ait 2 nöbet kulesi çöktü. Koruculardan 4 çocuk babası Cengiz Pullu (45) şehit oldu, diğer korucu enkazdan yaralı çıkarıldı.

Bingöl’de çoğu kerpiç ve taş olan evlerde hasar oluştu.

BAKANLAR BÖLGEYE GİTTİ



Deprem sonrası ikisi 4.7 ve 4.6 olmak üzere, toplamda 77 artçı meydana geldi. Bingöl’de 17 kişi, Erzurum’da da 4 kişi yaralandı. Bir köyde ve bir mezrada 14 ev ile bir ahır hasar gördü. Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum deprem bölgesine gitti. Oktay, “Hamdolsun büyük bir hasar gözükmüyor” dedi.

Korucu Cengiz Pullu, deprem sırasında nöbetçi kulübesinde şehit oldu.

ALTUN: DEVLET MİLLETİN YANINDA



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Devletimiz tüm kurumlarıyla süreci yakından takip ederek milletimizin yanında olmaya devam edecektir” dedi.

3 FAYIN KESİŞME NOKTASI



Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’da depremin 3 fayın kesişme noktasında olduğuna dikkat çekti: “Buradaki 5.7’lik deprem yanal atımlı bir depremdir. Bunun Erzincan’dan Yenisu’ya doğru ilerlemesini beklememiz gerekir. Bu potansiyel olarak 7 büyüklüğünde bir depreme sahiptir.”

ENERJİ BOŞALMADI, YİNE OLACAK



Prof. Dr. Naci Görür, kısa süre önce Kalıova’de deprem beklediği yönündeki açıklamalarını hatırlatarak bir kez daha uyardı: “Deprem oldu ama bu bizim kast ettiğimiz kol üzerinde değil. Yani bu deprem Karlıova’da olmasına rağmen Karlıoava ile Bingöl arasındaki Doğu Anadolu Fayı’nın enerjisini boşaltan bir deprem değil.”

KASTAMONU VE İRAN DA SALLANDI



Kastamonu Tosya’da 3.2 büyüklüğündeki deprem çevre köylerden de hissedildi. İran’ın güneyindeki Fars eyaletinde de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.