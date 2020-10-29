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  • Karikatür küstahlığına vatandaşlar böyle yanıt verdi: Fransa'nın katliamlarını konsolosluğa yansıttılar
29 Ekim 2020 Perşembe 11:11 | Son Güncelleme:

Karikatür küstahlığına vatandaşlar böyle yanıt verdi: Fransa'nın katliamlarını konsolosluğa yansıttılar

Karikatür küstahlığına vatandaşlar böyle yanıt verdi: Fransa'nın katliamlarını konsolosluğa yansıttılar

Fransa'nın İslam karşıtı tavrı sonrası Fransa İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, konsolosluğun duvarına Fransa'nın tarih boyunca gerçekleştirdiği katliam görüntülerini yansıttı.

Taksim İstiklal Caddesi’ndeki Fransa İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, Fransa'nın tarih boyunca gerçekleştirdiği katliamlara ait görüntüleri projeksiyonla duvara yansıttı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Fransız Charlie Hebdo dergisi, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan bir kapak yayımlamıştı. Derginin kapağında yer alan hakaret içerikli görsel büyük tepki toplamıştı.

PROJEKSİYONLA DUVARA YANSITTILAR

Macron hükümetinin körüklemesiyle Fransa’da her geçen gün daha da büyüyen İslam ve Türkiye karşıtlığına vatandaşlar tepki gösterdi. Taksim İstiklal Caddesi’ndeki Fransa İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, Macron hükümetine karşı eylem düzenledi.

Yanlarında getirdikleri projeksiyon ile başkonsolosluk binasının duvarına, Fransa’nın tarih boyunca gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin görüntüler ve bilgilendirici yazılar yansıttı.

MACRON DEVLET KURUMLARINA AİT BİNALARDA GÖSTERMİŞTİ

İslam karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini söylemiş ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri devlet kurumlarına ait binalarda göstermişti.

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