Kargoyla uyuşturucu ticareti polise takıldı: Suçüstü yakalandılar
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren polis, kargo ile gerçekleştirilen uyuşturucu sevkiyatını ortaya çıkardı. 2 kilo esrar ele geçirilirken, kargoyu teslim alan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kargoyla gönderilen 2 kilogram esrarı almaya gelen 3 kişiden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kargoyla esrar gönderileceği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Kargo şubesi çevresinde beklemeye başlayan polis ekipleri, kargoyu teslim alan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda H.I. (39), E.B. (39) ve M.Y. (24) gözaltına alındı. Kargodan gelen paketten 2 kilogram esrar çıktı.
Poliste ifade veren şüphelilerden H.I. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken E.B. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.