Kargolar açık mı? Sokağa çıkma yasağında kargolar ve PTT çalışacak mı? işte son durum!

Kargolar açık mı? Türkiye'de ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından milyonlarca vatandaş konu hakkında detaylı bilgi almak istiyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa yasağı ilan edilen 30 Büyükşehirde kargolar çalışacak mı? Haberimizin içerisinden konu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlana genelgede kargoların çalışığ çalışmayacağı merak ediliyordu. Gelen açıklamalara göre PTT kargolar ve dağıtım şirketleri çalışacaklar.

KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Şirket çalışanlarımızın bulunduğu ilin coğrafi konumu ve operasyon el durumuna göre mesai saatleri farklılık gösterebilmektedir.

Doğu illerimizde çalışma saatleri

Hafta İçi: 08:30 – 18:00

Cumartesi: 08:30 – 14:00

Batı illerimizde ise çalışma saatleri şu şekildedir.

Hafta İçi: 09:00 – 18:30

Cumartesi: 09:00 – 14:30

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Adresten alım talebinde bulunmak için gönderiniz olduğun en geç saat 16:30' a kadar Aras Kargo şubelerimize haber verebilir ya da haftaiçi saat 15:30, cumartesi günleri saat 12:00 'a kadar 444 25 52 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak bildirebilirsiniz.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Kargonuzun adresinizden alınmasını istiyorsanız 14.00' e kadar 444 99 99 Alo Yurtiçi Kargo'yu arayarak bildirebilir ya da 15.30' a kadar şubelerimize haber verebilirsiniz. Birimimiz iş planına göre talebinize dair bilgilendirme yapacaktır. Kargo görevlimiz adresinize gelecek, yetkili belgesini gösterip "Ambar Tesellüm" fişi vererek kargonuzu teslim alacaktır.

HAFTA SONU

Kargonuzun adresinizden alınmasını istiyorsanız 10.30’a kadar 444 99 99 Alo Yurtiçi Kargo'yu arayarak bildirebilir ya da 11.00’e kadar şubelerimize haber verebilirsiniz. Kargo görevlimiz adresinize gelecek, yetkili belgesini gösterip "Ambar Tesellüm" fişi vererek kargonuzu teslim alacaktır.

Cumartesi günleri “VIP Çeyrek Gün ve VIP Şehir içi” hizmeti sunulmamaktadır. Resmi tatil günleri ve Pazar günleri ise şubelerimiz kapalıdır.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT Kargo dağıtım saatleri de öğlen arası vermeyen şubeler için 08:30 ile 17:00 arasında; öğlen arası veren şubelerde ise 08:30 ile 16:30 arasındadır. ... Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren Kargo daha sonra öğlen 13.30'da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder.

PTT KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır.