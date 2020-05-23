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  3. Kargodan alacağı sırada yakalandı! Kitabın içine saklamışlar
23 Mayıs 2020 Cumartesi 15:31 | Son Güncelleme:

Kargodan alacağı sırada yakalandı! Kitabın içine saklamışlar

Kargodan alacağı sırada yakalandı! Kitabın içine saklamışlar

Tekirdağ'da kitabın içinde kargoyla uyuşturucu gönderileceğini öğrenen polis, Y.S.O.,yu paketi almaya geldiği kargo şirketinde yakaladı. Uyuşturucunun kitabın orta bölümü kesilerek, içine yerleştirildiği belirlendi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Grup Amirliği ile İstihbarat Şube ekipleri, Y.S.O.'ya kargo ile uyuşturucu geleceğini belirledi. Kargo şubesinde önlem alan polis ekipleri, Y.S.O.'yu paketi almaya geldiği sırada yakaladı.

Kargoyla gelen kitabın orta bölümünün kesilerek, içine 3 gram esrar konulduğu belirlendi. Uyuşturucuya el koyulurken, Y.S.O. gözaltına alındı.

(DHA)


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Kargodan alacağı sırada yakalandı! Kitabın içine saklamışlar
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