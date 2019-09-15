Kargodaki paketleri alıp internette sattılar
Adana’da kargo şirketlerinin sistemlerini hackleyip, müşterilerin kimlik bilgilerini ele geçiren şebeke üyelerinin, geçici kimlik belgesi çıkardığı, ardından da kargo şubelerine giderek paketleri teslim aldığı belirlendi.
Zanlıların bu yöntemler çok sayıda cep telefonu, televizyon, bilgisayar ve ziynet eşyası aldığı ortaya çıktı. Çete üyelerinin kargo şirketlerinden aldıkları elektronik eşyaları satmak için de bir internet sitesi kurduğunu tespit edildi.
MÜŞTERİLERİ DOLANDIRDILAR
Çetenin site üzerinden alışveriş yapan müşterilerden para aldıkları, ancak ürünleri göndermedikleri de saptandı. Güvenlik kameralarında kimlikleri belirlenen 1’i kadın 5 kişi, 12 Eylül’de düzenenlenen operasyonla yakalandı.