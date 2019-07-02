Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6727
  • 6,4107
  • 253.646
  • 99.817
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kargo kolilerinden binlerce kaçak havai fişek çıktı

Kargo kolilerinden binlerce kaçak havai fişek çıktı

Kargo kolilerinden binlerce kaçak havai fişek çıktı

Adana'da iki kargo şubesinde Diyarbakır'dan izinsiz gönderilen 99 kolide 3 bin 776 havai fişeğin yanı sıra 12 bin 960 volkan, 480 meşale ve 9 bin 72 maytap ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan kente kargoyla izinsiz çok sayıda havai fişek gönderildiği bilgisine ulaştı.

Havai fişeklerin şehirdeki iki ayrı kargo şubesinde olduğunu tespit eden ekipler, yaptıkları baskınla 99 kolide 3 bin 776 havai fişeğin yanı sıra 12 bin 960 volkan, 480 meşale ve 9 bin 72 maytap ele geçirdi.

Ekipler olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akalın için 3 saat kuyrukta beklediler
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın romantik Bodrum tatili
Hadise annesi için kesenin ağzını açtı
Ünlü çift pazarda el ele alışveriş yaptı
Tuba Büyüküstün ve Kenan İmirzalıoğlu bombası!
<p><span style='color: rgb(13, 13, 13); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 14px; whi

TOKİ´den 50 Bin Konutluk Dev Müjde

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

KKTC'ye düşen cismin ne olduğu ortaya çıktı

Survivor 2019'un şampiyonu kim oldu? İşte 2019 Survivor'ı kazanan isim