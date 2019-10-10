Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8657
  • 6,4737
  • 281.996
  • 98315.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kardeş ülke yine şaşırtmadı... Barış Pınarı Harekatı'na Pakistan'dan tam destek!

Kardeş ülke yine şaşırtmadı... Barış Pınarı Harekatı'na Pakistan'dan tam destek!

Kardeş ülke yine şaşırtmadı... Barış Pınarı Harekatı'na Pakistan'dan tam destek!

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Türkiye de Pakistan gibi terör kurbanı olmuş ülkelerden biridir." dedi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Faysal, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü siyasi çözüme yönelik adımlarının Pakistan tarafından desteklendiğini açıkladı. 

Faysal, "3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye nezaketle ev sahipliği yapan Türkiye'nin insani çabalarını tebrik ediyoruz ve Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Türkiye de Pakistan gibi terör kurbanı olmuş ülkelerden biridir." ifadelerini kullandı.

Faysal, Pakistan'ın Suriye'de siyasi çözüme ilişkin umutlu olduğunu belirterek, "Pakistan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve en kısa zamanda tüm taraflarla bölge ülkelerinin bir araya gelerek sorunun siyasi yollarla çözülmesine ilişkin umudunu korumaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Norm Ender'e destek, Ezhel'e tepki yağdı!
Zeynep Korel'den kardeşi Bergüzar Korel hakkında şaşırtan iddia!
Şeyma Subaşı'dan veda paylaşımı!
Survivor yarışmacısının istismar davasında flaş gelişme!
Aybüke Pusat'tan samimi açıklamalar
<p>MSB, yayımladığı mesajda, 'Barış Pınarı Harekâtına katılan Kahraman Komandolarımız, Fırat’ın Doğu

Kahraman Komandolar Fırat´ın Doğusuna İlerliyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Terör örgütü yandaşları sosyal medyada Barış Pınarı Harekat'ı manipülasyonuna hız verdi

Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor