Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen 'Karbon-14' metodu hangisinde kullanıldığında hiçbir koşulda sonuç vermez? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Birbirinden zor sorular ile yarışmacıları heyecanlı dakikalar yaşatan yarışma programı hem eğlendiriyor, hem de bilgi veriyor. İşte 12 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde çıkan soru

A: Dinazor kemikleri

B: İnsan iskeletleri

C: Mamut kalıntıları

D: Çini porselenler

Doğru cevap: Dinazor kemikleri