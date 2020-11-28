Karayılan'dan sonra Cemil Bayık! Fransız L'Humanité 'de Avrupa'ya yalvardı

Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan’ın İsrail gazetesi The Jerusalem Post’a röportaj vermesinin ardından, diğer bir teröristbaşı Cemil Bayık da Fransız L’Humanité gazetesine “Avrupa Kürtlerin yanında durmalı” başlıklı bir yazı yazarak, Türkiye’ye karşı destek isedi. Bayık, Türkiye’nin Akdeniz’de Yunanistan, Fransa, Mısır, Güney Kıbrıs ve İtalya’ya karşı agresif politikalar izlediğini ve istikrarsızlığa neden olduğunu öne sürerek terör örgütüne destek verilmesini istedi.

Karayılan’ın İsrail gazetesine verdiği röportajda ABD’ye yönelik “bizi terör listesinden çıkarın” çağrısını, aynı cümlelerle Avrupa Birliği’ne yapan Bayık, “PKK’nın Kürt sorununu barışçıl ve demokratik yollarla çözmek için anayasal güvenceler temelinde bir stratejisi var” ifadelerini kullandı.

AYNI GÜN YAYINLANDI

Teröristbaşı Bayık’ın yazısı ile Murat Karayılan’ın Jerusalem Post röportajının aynı gün (26 Kasım 2020) yayımlanması dikkat çekti. Teröristlerin uluslararası basında bir anda yazılarının ve röportajlarının çıkması kafalarda soru işaretleri bıraktı.

PKK KARABAĞ’DA SAVAŞTIĞINI İTİRAF ETTİ



Terör örgütü PKK’nın sözde yöneticileri, teröristlerin Dağlık Karabağ’da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etti. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK’nın kadın yapılanmasının elebaşılarından Layika Gültekin, örgütün yayın organında “Karabağ’a kadar gidip Ermeni askerlerle beraber savaşıyoruz. Ermenistan halkının istediği her zaman yanlarında oluruz” ifadelerini kullandı.



Kovid-19 bahanesiyle para toplanıyor

Terör örgütü PKK, yan kuruluşu olan Almanya merkezli sözde Kürt Kızılayı “Heyva Sor A Kurdistan” üzerinden koronavirüs salgınını gerekçe göstererek yardım kampanyası başlattı. Güvenlik uzmanları terör örgütünün bu kampanyayla 2.3 milyon Euro toplamayı hedeflediğini belirterek, toplanacak parayla solunum cihazı alınacağı iddia edilse de gerçekte örgüte aktarılacağı değerlendirmesi yaptı.

