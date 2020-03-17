Karantinaya uymama cezası var mı? Karantinaya uymama cezası nedir? İşte yanıtı

Karantinaya uymama cezası merakla araştırılıyor. Tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de vakaların görüldüğü corona virüs nedeni ile Umreden dönen vatandaşlar 14 gün süreyle karantina altına alınıyor. Yurtdışından dönen vatandaşlar ise 14 gün evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılıyor. Vatandaşar "Karantinaya uymama cezası var mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

KARANTİNAYA UYMAMA CEZASI VAR MI?

Son dakika Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamasına göre, karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur. Bakan Gül konu hakkında "Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar ceza kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamayı twitter hesabı üzerinden şu şekilde yaptı:

"Sevdiklerimiz ve ülkemizin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulmalıdır. Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat" ifadelerini kullandı.