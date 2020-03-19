Karantinadan kaçan KKTC'li bürokratın kızı

HİLAL YILDIRIM

Kaçırıldığı iddia edilen kişilerden birinin KKTC Sivil Havacılık Daire Müdürü Mustafa Sofi’nin kızı Güzide Sofi olduğu ortaya çıktı. Sofi’nin yeniden karantinaya sevk edildiği, sürenin tamamlanmasının ardından ifadesinin alınacağı belirtildi. Olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Burada ihmal kabul edilemez, kimseye ayrıcalık yapılamaz, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir” dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise “Kanun önünde herkeş eşittir”açıklaması yaptı.

FATMA ŞAHİN’DEN YALANLAMA



KIZIMA RUTİN KARANTİNA UYGULANIYOR

