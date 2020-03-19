Karantinadan kaçan KKTC'li bürokratın kızı
İstanbul'da yurtdışından gelen vatandaşların karantina yurduna götürülmesi sırasında otobüsten iki kişinin indirilmesiyle ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Gasiosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
HİLAL YILDIRIM
Kaçırıldığı iddia edilen kişilerden birinin KKTC Sivil Havacılık Daire Müdürü Mustafa Sofi’nin kızı Güzide Sofi olduğu ortaya çıktı. Sofi’nin yeniden karantinaya sevk edildiği, sürenin tamamlanmasının ardından ifadesinin alınacağı belirtildi. Olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Burada ihmal kabul edilemez, kimseye ayrıcalık yapılamaz, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir” dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise “Kanun önünde herkeş eşittir”açıklaması yaptı.
FATMA ŞAHİN’DEN YALANLAMA
KIZIMA RUTİN KARANTİNA UYGULANIYOR