Karantinadan kaçana hapis

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk yaratan kişiler için harekete geçti. Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre, evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina süreçlerini yurt veya pansiyonlarda tamamlayacak. Yurtlar, mevsimlik işçilerle, inşaat gibi alanlarda çalışıp temaslı olan kişiler için de açık olacak. İşte o kurallar:

• İzolasyon koşullarını ihlal eden kişiler için valilerce yurt/pansiyon gibi yerler belirlenecek. Bu kişilerin konaklama bedelleri valiliklerce karşılanacak.

LOJİSTİK AFAD VE KIZILAY’DA



• İzolasyonu delenler ve yurtlarda kalıp kurallara uymayanlar hakkında TCK’nın 195. Maddesi (2 aydan 1 yıla kadar hapis) uyarınca suç duyurusunda bulunulabilecek.

• Yurt veya pansiyonların yönetimi vali tarafından görevlendirilecek bir mülki idare amiri tarafından sağlanacak.

• Yurtların lojistik ihtiyaçlarını AFAD ve Kızılay karşılayacak.

• Güvenlik 7/24 esasına göre kesintisiz sürdürülecek, bunun için yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli görevlendirilecek.

4 KİŞİ YARGILANIYOR



Öte yandan Bursa İnegöl’de pozitif hastalarla temaslı olan 4 kişi hakkında, karantinayı ihlalden 1 yıla kadar hapis istemli dava açıldı.

MEGAKENTTE YENİ KORONA TEDBİRLERİ



İstanbul Valiliği, 14 Eylül’den itibaren geçerli yeni tedbirleri duyurdu:

• Gezi, spor, eğlence amaçlı faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında; düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek.

• Açık alanlarda yapılacak konser, gösteri, festival gibi etkinliklere izin verilmeyecek. Kararlar, 14 Eylül’de saat 08.00’den itibaren uygulanacak.