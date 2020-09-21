21 Eylül 2020 Pazartesi 16:32 | Son Güncelleme:
Karantinada olması gerekirken düğüne katıldı: 1 yıl hapsi isteniyor
AA
Bursa'da koronavirüs karantinasını ihlal eden düğün çalışanı hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, düğün salonunda görevli T.A. isimli şahsın koronavirüs testi pozitif çıktı. 27 Ağustos'ta karantinaya alınan şahsın 5 Eylül'de düğüne katıldığı ortaya çıktı.
AA'da yer alan habere göre, İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünde çekilen video ve fotoğrafları inceledi. Yapılan araştırma sonucu T.A.'nın karantina kurallarını ihlal ettiği belirledi.
1 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Düğün çalışanını bulan ekipler, şahsa 3 bin 150 lira ceza uyguladı.
İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnan da yaptığı açıklamada, karantina kuralını ihlal eden sanık hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını bildirdi.