Karantinada olması gerekirken düğüne katıldı: 1 yıl hapsi isteniyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, düğün salonunda görevli T.A. isimli şahsın koronavirüs testi pozitif çıktı. 27 Ağustos'ta karantinaya alınan şahsın 5 Eylül'de düğüne katıldığı ortaya çıktı.

AA'da yer alan habere göre, İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünde çekilen video ve fotoğrafları inceledi. Yapılan araştırma sonucu T.A.'nın karantina kurallarını ihlal ettiği belirledi.

1 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Düğün çalışanını bulan ekipler, şahsa 3 bin 150 lira ceza uyguladı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnan da yaptığı açıklamada, karantina kuralını ihlal eden sanık hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını bildirdi.