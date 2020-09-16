  • $7,5047
  • 8,8843
  • 473.227
  • 1108.34
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Karantinada olması gerekirken bilet almaya giden vatandaş, HES kodu sayesinde yakalandı
16 Eylül 2020 Çarşamba 17:11 | Son Güncelleme:

Karantinada olması gerekirken bilet almaya giden vatandaş, HES kodu sayesinde yakalandı

Karantinada olması gerekirken bilet almaya giden vatandaş, HES kodu sayesinde yakalandı
İHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, karantinada olması gerekirken otogora bilet almaya giden şahıs HES kodu sayesinde tespit edildi. Polis ve sağlık ekipleri kısa sürede koronavirüs temaslı şahsa ulaşarak Çorlu'daki KYK Yurdu'nda karantinaya yerleştirdi.

Çerkezköy'de yeni tip koronavirüs hasta temaslı olan ve karantinada olması gereken M.D. isimli şahıs otogara bilet almaya gitti. HES kodu zorunluluğu sebebiyle vatandaştan kod isteyen firma yetkilileri, vatandaşın koronavirüs temaslı olduğunu belirledi.

İHA'da yer alan habere göre, firma yetkileri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Karantinada olması gerekirken bilet almaya giden M.D. isimli vatandaş, karantina sürecini geçirmek üzere Çorlu'daki KYK Yurdu'na götürüldü.

HES kodu sayesinde virüsün daha fazla yayılması önlenirken, sistemin virüse karşı ne kadar önemli olduğu ise gözler önüne serildi. 

<p>Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçu

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirildi... Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ölüler şehri gün yüzüne çıkarılıyor

16 Eylül altın fiyatları ne kadar?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.