Karantinada olması gerekirken bilet almaya giden vatandaş, HES kodu sayesinde yakalandı

Çerkezköy'de yeni tip koronavirüs hasta temaslı olan ve karantinada olması gereken M.D. isimli şahıs otogara bilet almaya gitti. HES kodu zorunluluğu sebebiyle vatandaştan kod isteyen firma yetkilileri, vatandaşın koronavirüs temaslı olduğunu belirledi.

İHA'da yer alan habere göre, firma yetkileri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Karantinada olması gerekirken bilet almaya giden M.D. isimli vatandaş, karantina sürecini geçirmek üzere Çorlu'daki KYK Yurdu'na götürüldü.

HES kodu sayesinde virüsün daha fazla yayılması önlenirken, sistemin virüse karşı ne kadar önemli olduğu ise gözler önüne serildi.