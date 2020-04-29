Karantinada en çok sarılmayı özledik

Areda Survey araştırma şirketi koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu zor günlerde ‘salgın esnası ve sonrası hayata bakış araştırması’ başlıklı bir anket düzenledi. 24-26 Nisan tarihleri arasından düzenlenen ankete 1806 kişi katıldı. Ankette pandemi sürecinde insanların en çok neyi özledikleri, süreç bittiğinde ilk ne yapmayı istedikleri ve pandemiden sonra hayatlarında ne gibi değişiklikler yapmayı düşündükleri gibi sorular yöneltildi.

ÖZGÜRCE DOLAŞMAK



Katılanların yüzde 25.3’ü en çok neyi özledikleri sorusuna ‘sevdiklerine sarılmayı, kucaklaşmayı özledikleri’ cevabını verdi. İkinci sırayı ise yüzde 23.3 oranıyla dışarıya çıkarak özgürce dolaşmayı özleyenler oluşturdu. Pandemi sonunda insanların ilk olarak yapmak istediği şey yine yüzde 30.1 oranıyla aile ziyareti çıktı. Onu da yüzde 23.9 oranıyla arkadaşlarla bir araya gelmek isteği takip etti.

SAĞLIKLI YAŞAMA ÖNCELİK



‘Pandemi sonrasında hayatınızda ne gibi değişiklikler yapacaksınız’ sorusuna katılanların yüzde 37’si ‘sağlık yaşama yöneleceğim’ cevabını verdi. Yüzde 23.5’nin ise ailesine daha fazla zaman ayırmayı planladığı ortaya çıktı. Pandemi insanlara sağlığın önemini de bir kez daha fark ettirdi. Ankette “Eğer pandemi başlamamış olsaydı kendinize ne söylerdiniz” sorusuna yüzde 39.8 ile ‘sağlığına dikkat et’ cevabı verildi.

PANDEMİ SONRASI İLK DURAK KEBAPÇILAR



Pandemi sürecinin getirdiği kısıtlamalar ile birlikte yemek yeme alışkanlıklarında da bazı değişimler meydana geldi. Türk halkının yüzde 20.1 oranla dışarı ilk çıktığında tüketmek istediği yiyeceklerin başında kebap geldi. Kebap çeşitlerinde sonra yüzde 15.3 ile ‘döner’ özlenen yemekler sıralamasında ikinci sırada yer aldı.